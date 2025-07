Nuova Lancia Thema | come potrebbe essere la nuova ammiraglia italiana?

Immaginare una nuova Lancia Thema è un esercizio affascinante, soprattutto se pensiamo a come rilanciare una vera ammiraglia italiana di lusso, all’altezza dei marchi premium europei come Mercedes, BMW e Audi, ma con stile e identitĂ tutta italiana. Ecco come potrebbe essere la nuova Lancia Thema, immaginata per il 2026. Design Esterno: Eleganza senza ostentazione. Stile classico-moderno, con proporzioni da berlina di rappresentanza (oltre 5 metri di lunghezza), ma con tocchi futuristici.. Linee pulite e scolpite, con superfici lisce e dettagli in alluminio satinato o nero lucido.. Griglia anteriore “calice” reinterpretata in chiave moderna, con illuminazione a LED integrata. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

