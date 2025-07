Nuova insegnante di ballo a chi sostituirà | il colpaccio di maria de filippi sorprende tutti

La trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi” si prepara a tornare per la stagione 2025-2026, confermando il suo ruolo di punta nel panorama dei talent show italiani. La produzione ha annunciato ufficialmente il rinnovo, sottolineando i risultati positivi ottenuti durante le ultime edizioni. Tra le novità più rilevanti emerge un importante cambiamento nel cast dei coach, che potrebbe influenzare significativamente l’assetto della scuola di danza e canto. ritorno di “amici” e novità nel cast dei coach. Il programma continuerà ad essere uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati del genere, grazie anche ai record di ascolti registrati sia nelle puntate pomeridiane che in quelle serali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuova insegnante di ballo a chi sostituirà: il colpaccio di maria de filippi sorprende tutti

Amici, Maria De Filippi cerca un insegnante di ballo: Sonia Bruganelli spera nella chiamata di Angelo Madonia; Amici 25, Deborah Lettieri ha una rivale in meno: ex prof si sfila dalla lista dei sostituti

“Chi sostituirà” Un altro colpaccio di Maria De Filippi: arriva la nuova insegnante di ballo, è la preferita di tutti - 2026 con il ritorno di Veronica Peparini, promettendo nuove emozioni e sfide per allievi e coach. bigodino.it scrive

Amici 25, ecco tutti i prof - Amici 25: Veronica Peparini torna tra gli insegnanti di ballo al posto di Deborah Lettieri. Secondo davidemaggio.it