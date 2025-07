Nuova grafica e mascotte per i piccoli | Guardiagrele si prepara alla 55esima Mostra dell' artigianato

Un tema accattivante, una nuova grafica e una mascotte curiosa e simpatica. Sono solo alcune novitĂ della 55 esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, in programma dal 4 al 24 agosto, a Guardiagrele, nel Palazzo dell’Artigianato, in via Roma. Il tema scelto quest’anno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

