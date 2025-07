Nuoto Thomas Ceccon | Faccio sempre lo stesso errore non imparo mai Oggi è il giorno più difficile

Missione compiuta per Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 100 dorso uomini, nel secondo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. L’azzurro, reduce dalla finale centrata nei 50 farfalla e dalla conquista dell’argento con la staffetta 4Ă—100 stile libero nel day-1, ha cercato anche stamane di gestire un po’ la situazione, ma per sua stessa ammissione ha un po’ ecceduto in questo. Thomas, infatti, è rientrato nelle semifinali col 13° tempo di 53.65, non avendo mai una bracciata troppo intensa e rallentando in maniera molto chiara negli ultimi 20 metri. Diametralmente opposta la prova dell’altro azzurro, Christian Bacico, che ha ottenuto il suo personale di 52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon: “Faccio sempre lo stesso errore, non imparo mai. Oggi è il giorno piĂą difficile”

“Non sono Sinner. Vince Wimbledon e guadagna 3 milioni e mezzo, io se va bene 15mila euro” Thomas Ceccon racconta il fenomeno Jannik Sinner e sottolinea le differenze che ci sono tra il mondo del tennis e quello del nuoto. Vai su Facebook

(G)OLD FRIENDS Thomas Ceccon tra Noè Ponti e Kliment Kolesnikov… Sette medaglie olimpiche in una foto! Bravini come nuotatori, dai #ItaliaTeam @FINOfficial_ Vai su X

Thomas Ceccon: «Sex symbol? Andiamoci piano... Sono single, ma mi piacerebbe "incastrarmi". Dopo una relazione infelice sono andato in terapia» - Lo hanno definito «l'uomo a una dimensione», eppure la versalità è la qualita che meglio lo rappresenta. Lo riporta msn.com

