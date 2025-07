Nuoto Thomas Ceccon fa ancora i calcoli ed entra in semifinale nei 100 dorso ai Mondiali Ottimo Bacico

Seconda giornata di batterie iniziata alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, sede dei Mondiali 2025 degli sport acquatici. Nel day-2 del nuoto in corsie Thomas Ceccon è tornato a essere protagonista, dopo un primo giorno piuttosto intenso, caratterizzato dalla qualificazione alla finale dei 50 delfino e dall’argento conquistato insieme ai ragazzi della 4Ă—100 stile libero oro. Il veneto è tornato a competere nella sua prova, i 100 dorso, distanza nella quale è campione olimpico in carica e primatista del mondo. Una heat alla “Ceccon”, ovvero gestendo e controllando anche un po’ troppo, visto il 13° tempo di ingresso in semifinale di 53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon fa ancora i calcoli ed entra in semifinale nei 100 dorso ai Mondiali. Ottimo Bacico

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Nuoto, Thomas Ceccon non gareggia a Merano: imprevisto curioso per il campione olimpico dei 100 dorso - Un imprevisto curioso per Thomas Ceccon. Nella giornata di ieri era previsto l’esordio del campione olimpico dei 100 dorso nel Cool Swim Meeting di Merano, un evento dove avrebbe dovuto gareggiare nei 50 stile libero, insieme ai suoi compagni di Nazionale Leonardo Deplano e Manuel Frigo.

Nuoto, Thomas Ceccon vittorioso nei 100 dorso a Merano. Tris di Lisa Angiolini - Andata in archivio la terza e ultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è stata occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Italia d'argento nella staffetta! Martinenghi, squalifica revocata ed è finale Mondiale con Viberti e Ceccon - L'azzurro chiude con il 4° tempo la sua semifinale ma è sufficiente per giocarsi la medaglia. Riporta tuttosport.com

Mondiali nuoto: programma e italiani in gara lunedì 28 luglio. Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie - Gli azzurri si giocheranno le medaglie nei 50 farfalla e 100 rana, in corsia anche Simona Quadarella nei 1500 metri, Ecco cosa ci aspetta nella seconda giornata di gara a Singapore ... msn.com scrive