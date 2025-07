Nuoto risultati della notte | brivido Ceccon splende Bacico D’Ambrosio sul filo Quadarella lancia un messaggio

Andata in archivio la seconda mattinata di batterie dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie  nella World Aquatics Championships Arena a Singapore. Un day-2 in cui il programma è iniziato dalle batterie dei 100 dorso donne in cui per l’Italia non sono arrivate grandi notizie. Anita Gastaldi, come era accaduto ieri nei 200 misti, non sembra godere di una grande condizione. L’azzurra, infatti, ha toccato la piastra in 1:01.20, non riuscendo a nuotare un crono sotto di 61? come fatto agli Assoluti di Riccione quest’anno. Crono di 1:00.46 che le avrebbe permesso di approdare al penultimo atto. Stati Uniti in grande spolvero in queste heat con Regan Smith e Katharine Berkoff davanti a tutte in 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

