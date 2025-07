Seconda giornata di semifinali e di finali andata in archivio alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, sede dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie. Nella piscina da 50 metri asiatica l’Italia ha arricchito il proprio medagliere, portando il totale a 2 argenti e 1 bronzo. Sono stati i campioni olimpici di Parigi, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, a dare il loro importante contributo. Un argento “stoico” quello di Martinenghi, il quarto podio consecutivo a livello iridato per lui e l’ottavo nel computo complessivo. Un’intossicazione alimentare infatti l’ha debilitato non poco prima della finale odierna dei 100 rana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, medaglie per Martinenghi e Ceccon nelle finali dei Mondiali. Rivelazione Bottazzo, D'Ambrosio sempre più in alto