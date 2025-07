Nuoto Martinenghi argento ai mondiali nei 100 rana

Roma, 28 lug. (askanews) – Nicolò Martinenghi torna sul podio mondiale e lo fa con un argento che sa di riscatto. Il 25enne fuoriclasse varesino ha conquistato il secondo posto nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore, toccando la piastra in 58?58. Una prestazione superba che conferma il suo valore ai vertici globali, dopo il trionfo olimpico di Parigi 2024, e che scaccia via le incertezze di una vigilia travagliata. L’oro è andato al cinese Qin Hayang, autore di un’ottima prova in 58?23. Sul podio, terzo posto per il kirghiso Denis Petrashov (58?88). Da segnalare anche l’ottimo quinto posto di Ludovico Viberti, che ha fermato il cronometro a 59?08, confermando l’ottimo stato di forma del nuoto italiano nella rana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it