Si è conclusa con la vittoria del cinese Qin Haiyang la finale dei 100 rana maschili ai Mondiali di nuoto 2025. L’asiatico ha superato nella vasca finale Nicolò Martinenghi, chiudendo con il crono di 58.23. Secondo l’azzurro che si assicura l’argento con il tempo di 58.58. Buona gara per Ludovico Viberti che chiude al quinto posto con 59.08. L’italiano, pienamente in lotta per il podio nei primi 50 metri, ha poi perso terreno nella vasca di ritorno, chiudendo comunque con un buon piazzamento. Ai microfoni di Rai Sport  ha così analizzato la sua prestazione: “Purtroppo, come pensavo, il podio era alla portata, ho provato a fare una gara come quella di ieri pomeriggio, passando forte nella prima vasca”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, Ludovico Viberti deluso: "Sapevo che la medaglia era fattibile. Queste gare ti danno esperienza"