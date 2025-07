Nuoto Lisa Angiolini e Anita Bottazzo approdano in semifinale nei 100 rana dei Mondiali senza difficoltà

Semifinali centrate per Lisa Angiolini e Anita Bottazzo, impegnate nelle batterie dei 100 rana femminili in questo secondo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. Le due azzurre hanno ottenuto il nono e decimo tempo di ingresso al penultimo atto, rispettivamente in 1:06.59 (Angiolini) e 1:06.83 (Bottazzo), dando una buona dimostrazione di forma. Una gara che entrambe le azzurre hanno saputo interpretare rispetto alle loro caratteristiche, che sono un po’ opposte: Bottazzo migliore nella prima vasca, mentre Angiolini si fa preferire nel ritorno. Nella sessione serale, chiaramente, l’obiettivo sarĂ quello di abbattere il muro dell’1:06 per provare a essere tra le migliori otto, ovvero prendere parte alla finale di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Lisa Angiolini e Anita Bottazzo approdano in semifinale nei 100 rana dei Mondiali senza difficoltĂ

NUOTO – Batterie 04.02 100m dorso donne: GASTALDI Anita 04.23 100m dorso uomini: BACICO Christian, CECCON Thomas 04.44 100m rana donne: BOTTAZZO Anita, ANGIOLINI Lisa 05.04 200m stile libero uomini: MEGLI Filippo, D’AMBROSIO Carlos 1/ Vai su X

