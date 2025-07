Nuoto Italia protagonista ai Mondiali di Singapore | Ceccon bronzo nei 50 farfalla Martinenghi d' argento nei 100 rana

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla semifinale dei 100 dorso e Thomas Ceccon ha conquistato un fantastico bronzo nei 50 farfalla. Tra le due gare sono trascorsi solo 29 minuti e lo stesso campione di Schio aveva cercato di invertire il programma senza per√≤ ottenere il risultato sperato. Ceccon si conferma un fenomeno tanto da ritoccare di un centesimo il suo record italiano: nel 2023 il 22"68 valse. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Nuoto, Italia protagonista ai Mondiali di Singapore: Ceccon bronzo nei 50 farfalla, Martinenghi d'argento nei 100 rana

Nicolò Martinenghi d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore, Ceccon bronzo. Dove vedere le gare in chiaro (tv e streaming). Il programma del 28 luglio - Tanto azzurro in vasca oggi, lunedì 28 luglio, ai Mondiali di Singapore 2025. Tre italiani si giocheranno un posto in finale nel nuoto.

Thomas Ceccon solo bronzo, Nicolò Martinenghi d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore.

Mondiali di nuoto, Ceccon √® bronzo nei 50 farfalla con record italiano: ‚ÄúPotevo vincere, ma non in queste condizioni‚Ķ‚ÄĚ - Dopo Nicol√≤ Martinenghi, anche Thomas Ceccon ha conquistato una medaglia. Il nuotatore italiano √® arrivato terzo ai Mondiali a Singapore nei 50 farfalla, nemmeno mezz‚Äôora dopo aver ottenuto la finale nei 100 dorso.

