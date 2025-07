Più forte anche di un’intossicazione alimentare. Nicolò Martinenghi un anno fa vinceva l’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 rana e oggi ha conquistato la sua quarta medaglia di fila a livello iridato. Si tratta di un argento per Tete alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, avvalorato anche dalle non perfette condizioni fisiche che hanno accompagnato la sua vigilia. Ci ha provato Martinenghi a lanciare la gara su ritmi eccelsi, toccando ai 50 metri in 26.90, per mettere in difficoltà il cinese Qin Haiyang. Una vetta mantenuta fino agli 80 metri e poi il calo di intensità che ha favorito l’asiatico, bravo a prendersi il titolo iridato in 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, garanzia Nicolò Martinenghi: argento nei 100 rana ai Mondiali. Viberti a 2 decimi dal podio