Ha un po’ scherzato col fuoco Carlos D’Ambriosio nelle batterie dei 200 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. Secondo giornata di gare alla World Aquatics Championships Arena e il 18enne tricolore, reduce dalla straordinario argento della 4Ă—100 sl del day-1, non ha interpretato nel migliore dei modi la propria heat. Prendendo come riferimento il cinese Pan Zhanle, primatista del mondo dei 100 sl, D’Ambrosio ha fatto fatica a trovare il ritmo, passando in maniera troppo lenta ai 100 metri (52.11). Comprendendo la situazione, nell’ultima vasca c’è stato un minimo risveglio e il tocco alla piastra di 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, Carlos D'Ambrosio in semifinale col brivido nei 200 sl dei Mondiali. Bene Filippo Megli