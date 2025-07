Nuoto Carlos D’Ambrosio | Ho rischiato troppo nella batterie in semifinale voglio fare meglio

Un passaggio di turno col brivido per Carlos D'Ambrosio nelle batterie dei 200 stile libero maschili, nella seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. Il 18enne azzurro ha interpretato la sua prova in maniera un po' troppo controllata, prendendo probabilmente come riferimento il cinese Pan Zhanle, suoi vicino di corsia. L'asiatico però è stato protagonista di una prestazione incolore e D'Ambrosio, per sua fortuna, ha compreso nell'ultimo 50 metri che dovesse assolutamente cambiare ritmo. Un mutamento di spartito decisivo per ottenere l'ultimo tempo di ingresso al penultimo atto di 1:46.

