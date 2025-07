Nuoto Capitan Zazzeri d' argento con la 4x100 stile libero | Tra i successi più belli

Firenze, 28 luglio 2025 – “Questa medaglia l’abbiamo conquistata contro ogni pronostico, è un argento vinto, non un oro perso”. È un Lorenzo Zazzeri pieno d’orgoglio per quello che lui e gli altri tre alfieri della staffetta azzurra 4x100 stile libero sono riusciti a fare ancora una volta, un’impresa in cui non credevano in molti nonostante i tanti successi passati, non ultimo il bronzo olimpico a Parigi 2024. Il capitano della spedizione italiana ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore non nasconde la soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla staffetta (al quarto podio consecutivo) composta, oltre che dal 31enne fiorentino, da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, che ha siglato anche il nuovo record italiano: 3’09”58. 🔗 Leggi su Lanazione.it

