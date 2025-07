Nucleare iraniano trattativa a Istanbul e minacce USA

Continua a tenere banco La partita sul nucleare iraniano. Teheran ha avuto dei colloqui a Istanbul sull’argomento insieme a Regno Unito, Germania e Francia. “Abbiamo avuto un colloquio serio, franco e dettagliato”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, sottolineando che è stata anche affrontata la questione del possibile ripristino delle sanzioni, sospese nel 2015. “Si è convenuto che le consultazioni su questo tema sarebbero proseguite”, ha proseguito. L’apertura all’Aiea e la posizione di Grossi Sempre venerdì, l’Iran ha fatto sapere di essere pronto a riprendere le discussioni tecniche sul nucleare con l’Aiea. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nucleare iraniano, trattativa a Istanbul e minacce USA

