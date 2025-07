Nubifragio a Lerici allagamenti e danni alle attività

LERICI, 28 luglio 2025 – Un nubifragio ha colpito nella notte Lerici e San Terenzo. In una sola ora, a cavallo tra le 4 e le 5, sono caduti 65 mm di pioggia. Allagamenti diffusi hanno interessato strade, fondi commerciali, garage e androni di palazzi a causa dell’elevata portata dei canali. “La situazione è stata aggravata dalla mancanza di elettricitĂ che ha messo fuori servizio gran parte delle pompe di svuotamento dei fondi – scrive sui social il vicesindaco di Lerici, Marco Russo –. Ci sono danni principalmente alle attivitĂ commerciali e nelle prossime ore provvederemo allo smaltimento dei prodotti danneggiati e dei materiali di risulta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nubifragio a Lerici, allagamenti e danni alle attivitĂ

In questa notizia si parla di: lerici - nubifragio - allagamenti - danni

