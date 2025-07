Now You See Me 3 Dave Franco promette più magia che mai e sogna altri sequel

La star di Together non vede l'ora di tornare a novembre, insieme al resto del cast, nel terzo capitolo del franchise sui maghi del crimine. Dave Franco tornerà presto nei panni del prestigiatore Jack Wilder in Now You See Me: Now You Don't, il nuovo capitolo della saga cinematografica sui maghi del crimine inaugurata nel 2013 e proseguita nel 2016. L'attore ha alimentato le speranze dei fan di vedere un film ancora più carico di illusionismi e ne ha parlato nel corso di una recente intervista rilasciata a Screenrant. Dave Franco promette più magia in Now You See Me 3 Il quarto film è già in lavorazione ma Dave Franco spera vivamente che possano esserci altri sequel: "Now You See Me 3 è in arrivo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Now You See Me 3, Dave Franco promette “più magia che mai” e sogna altri sequel

In questa notizia si parla di: dave - franco - promette - magia

Together: il nuovo trailer del film con Alison Brie e Dave Franco anticipa momenti terrificanti - Sarà distribuito a luglio nelle sale americane l'horror Together, con star Alison Brie e Dave Franco, di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Alison Brie e Dave Franco citati in giudizio per violazione del copyright per l'horror soprannaturale Together - I due interpreti e coniugi sono stati denunciati per il loro nuovo body horror diretto da Michael Shanks e presentato al Sundance Film Festival.

Together, il trailer ufficiale dell'acclamato horror con Alison Brie e Dave Franco - Presentato al Sundance, il film debutterà nelle sale americane il 30 luglio e al momento ha ottenuto consensi unanimi dalla critica.

Now You See Me 3, Dave Franco promette “più magia che mai” e sogna altri sequel.

Now You See Me 3, Dave Franco promette “più magia che mai” e sogna altri sequel - Dave Franco tornerà presto nei panni del prestigiatore Jack Wilder in Now You See Me: Now You Don't, il nuovo capitolo della saga cinematografica sui maghi del crimine inaugurata nel 2013 e proseguita ... Come scrive msn.com