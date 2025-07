Notte sul Gran?Sasso | alpinisti salvati dopo caduta nel percorso Spigolo delle Guide

L'Aquila - Un’operazione del Soccorso Alpino durata ore per soccorrere due alpinisti sul Corno Piccolo, tra cadute, feriti e condizioni meteorologiche proibitive. Il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha condotto un intervento notturno di alta complessitĂ sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, conclusosi intorno alle ore 6:00 del mattino. Alle 17:00 del giorno precedente era scattato l’allarme dopo la caduta di un alpinista 34enne, originario della provincia di Roma, lungo la storica via “Spigolo delle Guide”. Durante la scalata, il capocordata ha effettuato un errore di percorso, precipitando per diversi metri e causando il distacco di protezioni lungo la parete rocciosa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

