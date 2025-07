Notte Ercolana 2025 | in scena musica arte e sapori Antonio Castrignanò & Taranta Sounds in concerto

ERCHIE – Si preannuncia un'edizione memorabile per la Notte Ercolana, in programma sabato 2 agosto 2025 a Erchie. Il centro storico si trasformerĂ in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo a cittadini e visitatori un'immersione totale nella cultura, nella musica e nelle tradizioni del Salento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

