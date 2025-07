’Notte blu’ e concerto Sarah Toscano e Kophra infiammano il centro Si balla in piazza Betti

Di Manuela Orsini Merani "Bentornati a Marina di Massa", con la sua solita adrenalina ha salutato così Andrea Secci di Radio Nostalgia dal palco in Piazza Betti per la Notte Blu. Iniziativa organizzata dal comune di Massa, con i commercianti del Ccn ’A spasso per la costa’. La piazza si è accesa di fasci di luce e coreografie con la crew dei ballerini, La Warriors family di Simone Ranieri. La sera di sabato dalle 21,30 Marina di Massa ha visto un bagno di folla di tutte le etĂ , non solo adolescenti ma anche tante famiglie con figli piccoli. Auto in fila per trovare parcheggio e locali pieni fino a tardi, questo è stato uno dei riscontri confermati da tanti commercianti aderenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Notte blu’ e concerto. Sarah Toscano e Kophra infiammano il centro. Si balla in piazza Betti

Napoli, 15enne ferito con nove coltellate nella notte a piazza Dante - Sangue a Napoli per una lite sfociata nell' aggressione violenta contro un ragazzino minorenne, di 15 anni, che è stato ferito con nove coltellate.

Prometheus accende la notte! Sabato 26 luglio 2025 ore 22:30 Piazza Bargagli – Zona Gialla Uno spettacolo potente tra fuoco, mito e danza. Una riflessione visiva sull’arte, la creazione e il limite, ispirata al gesto eterno di rubare il fuoco. #civitas20 Vai su Facebook

