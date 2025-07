Normal apre un secondo negozio a Milano | per l' inaugurazione surprise bag e gift card gratis

Da poco è sbarcato in Italia e già raddoppia a Milano. Normal apre un secondo negozio dopo quello di Milanofiori nel capoluogo lombardo, questa volta al centro commerciale Merlata Bloom. L'apertura dello store è prevista per mercoledì 30 luglio. In occasione dell’inaugurazione è prevista per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

