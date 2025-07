. Stasera, lunedì 28 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Si chiude nello spazio la serie di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di Alberto Angela prodotto da Rai Cultura, in onda questa sera, lunedì 28 luglio, alle 21.25 su Rai 1. Un po’ come il Piccolo Principe, l’indimenticabile protagonista del romanzo di Antoine de Saint-ExupĂ©ry, il programma propone un viaggio nell’ universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolaritĂ . 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming