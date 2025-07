approfondimenti sul sistema solare e la cultura italiana in un programma di divulgazione. Un focus su due temi di grande interesse, il corpo celeste piĂą vicino a noi e le caratteristiche distintive della tradizione culinaria italiana, viene presentato nel programma di divulgazione scientifica e culturale. La puntata del 28 luglio si distingue per l’approfondimento dettagliato delle curiositĂ sull’universo e per l’analisi delle peculiaritĂ della cucina nazionale, con ospiti esperti e testimonianze che arricchiscono il racconto. il sistema solare: scoperte, curiositĂ e possibilitĂ future. la guida di alberto angela all’universo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Noos e l’avventura della conoscenza: scopri il sistema solare nell’ultima puntata del 28 luglio