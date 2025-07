Ultimo appuntamento stagionale questa sera, lunedì 28 luglio, con Noos – l’Avventura della Conoscenza, il programma di Rai Cultura dedicato alla divulgazione condotto da Alberto Angela, in onda in prima serata su Rai 1. Argomenti e ospiti del 28 luglio 2025. Al centro dell’ultima puntata, il programma propone un viaggio nell’universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolaritĂ . Per capire se esistono altre forme di vita e quali pianeti potremo un giorno colonizzare, risponderĂ alle domande di Alberto Angela Piero Bianucci, giornalista scientifico ed esperto di astronomia, che spiegherĂ al pubblico quali sono le reali condizioni climatiche dei pianeti intorno alla Terra e farĂ il punto sulla promettente ricerca della vita aliena. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Noos chiude tra spazio, genetica e cucina italiana