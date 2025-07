Noos 2005 L’avventura della conoscenza di Alberto Angela | temi ospiti ed anticipazioni ultima puntata di lunedì 28 luglio

Ultimo appuntamento con “ Noos – L’avventura della conoscenza “, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica presentata da Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai1. Ecco tutti i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata finale di stasera, lunedì 28 luglio 2025. Noos 2025 – L’avventura della conoscenza, ospiti e temi di stasera lunedì 28 luglio. Stasera, lunedì 28 luglio 2025, dalle ore 21.25, va in onda l’ultima puntata di “ Noos, l’avventura della conoscenza “, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela in prima serata su Rai1. Il tema della puntata di questa sera è un viaggio nell’ universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolarità . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

