Tutti pazzi per il gelato del sindaco. E ora "Nonno Pino" raddoppia, con una seconda sede a Zelo Buon Persico. Roberto Gabriele, classe 1987, sindaco di Tribiano al secondo mandato, dall’anno scorso affianca l’attivitĂ amministrativa a quella d’imprenditore del gusto. Ha infatti aperto, nel 2024 a Tribiano, in piazza Guglielmo Marconi, la gelateria artigianale "Nonno Pino". Un omaggio al nonno Giuseppe che, dopo aver coltivato la sua passione di gelataio in Calabria, sua terra d’origine, trasferĂŹ la propria maestria artigiana in PerĂč, dove visse per alcuni anni e continuĂČ a produrre leccornie. E cosĂŹ, dopo il successo dell’esercizio commerciale di Tribiano - tuttora aperto, in ricordo dell’avo, per dilettare di gusto anche i palati piĂč esigenti - nei giorni scorsi Gabriele ha inaugurato una seconda "Nonno Pino", questa volta a Zelo Buon Persico, nell’Alto Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Nonno Pino” raddoppia. A Tribiano (e anche a Zelo) spopola il gelato del sindaco