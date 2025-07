Nonna Marianna compie 100 anni festa a Grumo Nevano | Da infermiera ha curato migliaia di bimbi malati

Nonna Marianna per anni infermiera pediatrica al Policlinico di Napoli. Il Comune di Grumo Nevano le ha donato una targa per i suoi 100 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - nonna - marianna - grumo

Addio nonna Sonnina, a 107 anni se ne è andata la cittadina più longeva di Atessa - Atessa dice addio Sonnina Di Tommaso, detta Assunta, la cittadina più longeva del paese. Aveva compiuto da pochissimo 107 anni, celebrati come sempre tra sorrisi, musica e simpatia.

Montemiletto festeggia i cento anni di nonna Adelina - Una significativa ricorrenza è stata celebrata oggi a Montemiletto, dove la signora Adelina Sacco ha raggiunto il traguardo dei cento anni di età.

Rivela alla nonna di aspettare due gemelli 50 anni dopo di lei: la reazione è toccante - Ci sono storie di famiglia che non si limitano a ripetersi. A volte tornano, come in un cerchio perfetto, sorprendendoci nei modi più inaspettati.

Momenti di paura ieri a #Castellammare, quando un bimbo di appena 5 anni, su un materassino gonfiabile, è stato trascinato a largo dalle correnti nel golfo di #Napoli per circa 4 chilometri. A salvarlo la Guardia Costiera. Tratta in salvo anche la nonna, pure le Vai su Facebook

Nonna Marianna compie 100 anni, festa a Grumo Nevano: Da infermiera ha curato migliaia di bimbi malati; Grumo Nevano celebra i 100 anni di Marianna Landolfi; GRUMO NEVANO. GIOVANNINA DI CERBO COMPIE 100 ANNI. AUGURI.

Nonna Marianna compie 100 anni, festa a Grumo Nevano: “Da infermiera ha curato migliaia di bimbi malati” - Nonna Marianna per anni infermiera pediatrica al Policlinico di Napoli. Da fanpage.it