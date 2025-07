Non solo Campania | Usa-Ue raggiunta l’intesa sui dazi

Tempo di lettura: 5 minuti TRUMP E VON DER LEYEN ANNUNCIANO L’ACCORDO SUI DAZI AL 15% MELONI PLAUDE L’INTESA, ‘SCONGIURATA LA GUERRA COMMERCIALE’ Fumata bianca in Scozia e pace fatta Usa-Ue sui dazi. Dopo un incontro durato meno di un’ora, Trump e Von der Leyen annunciano l’intesa commerciale con la conferma della tariffa base al 15%. ‘L’Ue effettuerà 600 miliardi di investimenti negli Usa e acquisterà 750 miliardi di energia’, esulta il tycoon. Ma anche per l’Europa, assicura von der Leyen, il bicchiere è mezzo pieno. Nel 15% sono inclusi auto, semiconduttori e farmaceutico. Non solo: sui cosiddetti prodotti strategici (aerei e macchinari industriali) la tariffa sarà 0%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

