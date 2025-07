Non riuscire fa parte del gioco

La via di Walter Bonatti e Carlo Mauri sul Gasherbrum IV ├Ę destinata a restare inviolata ancora per un poÔÇÖ di tempo. A 67 anni di distanza dalla prima salita di una delle montagne pi├╣ affascinanti del Karakorum, ci hanno appena provato Federico Secchi, guida alpina di Bormio, il camuno Leonardo Gheza e la guida bergamasca Gabriele Carrara a ripercorrere le orme dei due scalatori che per primi arrivano sulla vetta che sfiora gli ottomila metri. Anche questa volta per├▓ la montagna ha respinto ogni tentativo. "Eccoci di ritorno dal Pakistan, dopo 40 giorni e pi├╣ di duecento chilometri torniamo a casa stanchi ma ricchi di nuove esperienze e nuove amicizie - hanno fatto sapere gli scalatori mentre sono ancora impegnati nel viaggio di ritorno -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ┬ę Ilgiorno.it - "Non riuscire fa parte del gioco"

