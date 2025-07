Non modificare casa | da Agosto Agenzia delle Entrate ti controlla pure i muri e ti TASSA | ufficiale da questa estate scatta il divieto CATASTALE

Occorre fare massima attenzione anche per dei semplici lavori a casa, l’Agenzia può fare dei controlli che portano a sanzioni salate. L’ Agenzia delle Entrate è un ente che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il suo compito principale è gestire, accertare e riscuotere i tributi, oltre a contrastare l’evasione fiscale e semplificare i rapporti con i contribuenti. I controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate p ossono essere di diverso tipo: dai controlli automatici sulle dichiarazioni a verifiche piĂą approfondite. Questi includono ispezioni, verifiche incrociate (ad esempio confrontando dati tra diversi contribuenti), questionari e convocazioni in ufficio per acquisire ulteriori elementi o avviare il contraddittorio con il contribuente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Non modificare casa: da Agosto Agenzia delle Entrate ti controlla pure i muri e ti TASSA”: ufficiale, da questa estate scatta il divieto CATASTALE

