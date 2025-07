Non lo accettiamo Milly Carlucci l’annuncio ufficiale su Ballando con le stelle e subito bufera

l conto alla rovescia è ufficialmente partito. Tra entusiasmo e polemiche, Ballando con le Stelle si prepara a tornare sugli schermi di Rai1 con una nuova edizione che promette di far discutere ben prima del suo debutto. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso i canali social ufficiali del programma, scatenando immediatamente una valanga di reazioni. C'è chi non vede l'ora di rivedere i volti noti del dance show condotto da Milly Carlucci e chi, invece, storce il naso per alcune conferme giudicate controverse. Il post pubblicato online ha tolto ogni dubbio sulla giuria: sarà la stessa dell'anno scorso.

