ABBONATI A DAYITALIANEWS Un dramma sconvolgente ha colpito il mondo del calcio e non solo: Enzo Bertagnoli, figlio dell’ex portiere della Roma, Julio Sergio, è morto all’età di soli 15 anni. La notizia è stata confermata dal padre tramite un commovente post su Instagram, a poche ore dall’ultimo aggiornamento che raccontava le condizioni critiche del ragazzo, in coma a causa di un tumore cerebrale che lo aveva colpito nel 2020. Un dolore incontenibile per la famiglia Bertagnoli. Nel messaggio condiviso sui social, Julio Sergio ha scritto: “Enzo Bertagnoli 2009-2025”, accompagnato da una croce su sfondo nero, segno di un lutto che ha toccato profondamente la sua famiglia e chiunque avesse conosciuto il giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Non ce l’ha fatta Enzo Bertagnoli; muore a soli 15 anni il figlio dell’ex Roma Julio Sergio