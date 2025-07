Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di una delle sue figure più carismatiche e vincenti. Una campionessa leggendaria del pugilato è morta a soli 47 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore di tifosi, colleghi e appassionati. La sua carriera, segnata da successi straordinari e da un carisma travolgente, l’aveva resa un’icona dentro e fuori dal ring. La notizia della sua morte ha scosso la comunità sportiva e non solo. Dopo giorni di agonia in ospedale, la pugile è deceduta a seguito di un ictus ischemico che non le ha lasciato scampo. Era considerata una pioniera del pugilato femminile, una combattente anche nella vita, capace di infrangere barriere e raggiungere record storici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Dramma nello sport: la campionessa è morta così, aveva 47 anni