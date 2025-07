Nocera Superiore conferimento irregolare dei rifiuti | fioccano le multe

Tempo di lettura: 2 minuti “ Chi sbaglia paga “. Non ha usato mezzi termini il Sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, nel commentare i risultati dell’attività di controllo specifica sul versante della raccolta rifiuti e sul rispetto dell’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi sul territorio comunale per scongiurare il rischio incendi. Negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli serrati che hanno visto lavorare in sinergia gli agenti della polizia municipale e gli operatori del servizio di igiene urbana. L’attività di verifica ha portato a sanzionare due persone, con una multa di cinquanta euro, per errato conferimento dei rifiuti, con sacchetti tracciabili lasciati fuori calendario, e denunciare all’Autorità Giudiziaria un uomo, residente a Castel San Giorgio, sorpreso a bruciare rifiuti speciali all’interno di un fondo privato in località Santa Maria delle Grazie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Superiore, conferimento irregolare dei rifiuti: fioccano le multe

