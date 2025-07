NM Live – Napoli per Conte Raspadori è un jolly importante Juanlu Sanchez? Siamo alle battute finali

Ignoffo, Giubilato, Cammaroto, Occhiuzzi, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Ignoffo: “La rosa del Napoli è competitiva, Osimhen-Galatasaray? Soluzione giusta, Raspadori ha sempre dato il suo contributo, per Conte è un jolly importante”. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Arrivo di Milinkovic-Savic al Napoli? Il Napoli non scherza, sta rendendo competitiva la rosa in vista di una stagione lunga e difficile, ci saranno tante alternative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - NM Live – Napoli, per Conte Raspadori è un jolly importante, Juanlu Sanchez? Siamo alle battute finali

In questa notizia si parla di: napoli - conte - raspadori - jolly

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

NM LIVE - Ignoffo: "La rosa del Napoli è competitiva, Osimhen-Galatasaray? Soluzione giusta, Raspadori ha sempre dato il suo contributo, per Conte è un jolly importante" https://ift.tt/MFqyGQk Vai su X

7° giorno a Dimaro per il Napoli: allenamento solo al mattino e pomeriggio di riposo per la squadra ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai... Vai su Facebook

Raspadori, il jolly del Napoli di Conte: età , carriera, stipendio, fidanzata, il no ai tatuaggi; Giacomo Raspadori: da jolly del Napoli a uomo decisivo nella corsa scudetto; Napoli, Conte ha già un acquisto: Raspadori è il suo jolly.

“Raspadori sacrificio necessario per arrivare a Lookman”: a Napoli ci credono - Nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e attuale allenatore. Da calcioatalanta.it

Raspadori resta in bilico, ma Conte lo considera una risorsa preziosa - Raspadori resta in bilico, ma Conte lo considera una risorsa preziosa Nel corso del recente vertice di mercato, come riferisce La Repubblica, è emerso un ... Scrive forzazzurri.net