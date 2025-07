collaborazioni tra anime e marchi: un’analisi delle tendenze attuali. Le partnership tra serie animate di successo e brand di moda o aziende di consumo rappresentano un modo efficace per i fan di esprimere la propria passione. Questi accordi spaziano da iniziative nel settore alimentare, come i pasti ispirati a personaggi di anime, a collezioni di abbigliamento che integrano elementi iconici delle serie. Recentemente, si è assistito a una crescente attenzione verso collaborazioni che combinano stile e cultura pop, con Nike protagonista in una nuova proposta dedicata all’universo di Yu-Gi-Oh!. l’entrata di nike nel mondo delle collaborazioni con anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nike collabora con uno dei migliori anime di sempre