Niente Lookman e nome nuovo Inter | Marotta beffa il Napoli

In casa Inter la priorità è trovare l’esterno offensivo e in questo momento si valutano anche alternative ad Ademola Lookman. L’Inter è pronta ad intervenire nuovamente sul calciomercato e l’obiettivo è rinforzare la rosa con un difensore e un attaccante. Per rinforzare il reparto offensivo il primo e unico nome che vorrebbe Cristian Chivu è Ademola Lookman ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che trattare con l’Atalanta non è semplice e vanno presi in considerazione anche dei piani B. Boom Inter, il colpo ora è piĂą vicino (Lapresse) TvPlay L’Inter ha offerto 40 milioni per il nigeriano, il club orobico ne chiede 50 e oltre a questo serve trovare un accordo sulla formula. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Niente Lookman e nome nuovo Inter: Marotta beffa il Napoli

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

In questi giorni il nome di #Lookman è accostato all'#Inter e anche al direttore @CorSport Ivan #Zazzaroni che ha tirato fuori la notizia e anche una foto niente male...

Inter, all-in su Lookman: abbandonata la pista Leoni, col risparmio più soldi per l'attaccante Non ci sono Leoni che tengano: il re del mercato dell'Inter si chiama Ademola Lookman. Importante, talmente importante che per lui il club nerazzurro ha deciso

Inter, sognando Lookman; Inter su Lookman, la Dea vuole 50 milioni. Juve: Nico apre all'Al-Ahli; Svolta Lookman? “C’è nome nell’Inter che piace molto all’Atalanta e può entrare nell’affare”.

Inter, affare in Arabia Saudita: si chiude per 50 milioni - L'Inter si muove sul calciomercato per un altro affare in attacco: colpo in Arabia Saudita, la trattativa decolla per 50 milioni di euro

Lookman-Inter, indiscrezione incredibile: fissata la data del colpo - Nel mirino c'è martedì, giornata in cui potrebbe andare in scena un incontro tra le parti, forse già nei corridoi della Lega Serie A.