Nicolosi controlli nei ristoranti | maxi sanzioni per oltre 44.800 euro sospesa una delle attività

Operazione congiunta della Polizia di Stato e altre forze dell'ordine in due ristoranti. Sessanta chili di alimenti privi di tracciabilitĂ , prodotti presentati falsamente come DOP e IGP, tre casi di lavoro nero, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sanzioni complessive superiori a 44.800 euro: è questo il bilancio dell'importante operazione di controllo condotta lo scorso fine settimana a Nicolosi, nel Catanese. Una task force per tutelare la salute dei cittadini. L'attività è stata coordinata dalla Polizia di Stato attraverso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con il supporto della Divisione Anticrimine, della squadra cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e della Polizia Locale di Nicolosi.

