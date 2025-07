Nicolò Martinenghi si mette al collo la medaglia d’argento nella finale dei 100 metri rana maschili dei Mondiali 2025 di nuoto, in corso a Singapore: l’azzurro, secondo in 58?58, cede soltanto al cinese Qin Haiyang, primo in 58?23. Il ranista italiano, però, non era al meglio fisicamente, come rivelato ai microfoni di Rai Sport HD. L’azzurro rivela a fine gara: “ Ieri dopo la semifinale ho avuto un’intossicazione alimentare, ho passato tutta la notte in bagno. Stanotte ho pensato di dare forfait. Mi dispiace, so che avrei potuto nuotare qualcosa in meno se fossi stato più in forma “. Martinenghi spiega: “ Ho fatto una giornata in silenzio dal primo all’ultimo momento per cercare di nuotare in gara, ho cercato di vivere qui ed ora e basta, è quello che ho voluto fare, godere di questa finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Martinenghi rivela: “Avevo pensato di dare forfait: tutta la notte in bagno”