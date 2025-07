Nicola Gratteri a Perugia | La mafia ora si integra L’Umbria non è immune

"La gente ha bisogno di giustizia. Quindi tutti insieme non voltiamoci dall’altra parte ma prendiamo posizione": lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri nel corso di un incontro che si è svolto sabato sera a Perugia nella sala dei Notari, completamente gremita: il pubblico che è potuto entrare solo dopo accurati controlli, con il centro storico “blindato“ per la serata. Iniziativa promossa dal movimento Agende rosse e da Casa di Paolo aps nel corso della quale Gratteri ha presentato il suo ultimo libro, edito da Mondadori, “Una Cosa sola. Come le mafie si sono integrate con il potere“à . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nicola Gratteri a Perugia: "La mafia ora si integra. L’Umbria non è immune"

In questa notizia si parla di: gratteri - nicola - perugia - mafia

“Un Alieno in Patria” stasera su Rai 3 con Peter Gomez: tra gli ospiti in studio Nicola Gratteri, Dacia Maraini e Piero Schiavazzi - Sabato 10 maggio alle 20:30 torna su Rai 3 una nuova puntata di “ U n alieno in patria ”, il programma di approfondimento dell’access prime time condotto da Peter Gomez.

Sicurezza o controllo? Le scuole nell’era della videosorveglianza secondo Nicola Gratteri - L’arresto di sedici persone a Napoli per due omicidi avvenuti in città ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza e del ruolo della videosorveglianza.

Lo zelo di Nicola Gratteri - Uno legge le intenzioni del magistrato Nicola Gratteri, capo della pubblica accusa nientemeno che in una cittĂ come Napoli, e si congratula volentieri col Paese per la sua capacitĂ di sapersi scegliere i dirigenti.

` ` Festival delle Colline Mediterranee, ’ . Insieme a e parleremo di mafia, migranti, nuove povertà . Temi c Vai su Facebook

Nicola Gratteri a Perugia: La mafia ora si integra. L’Umbria non è immune; Incontro con il Procuratore Nicola Gratteri (2025-07-26); Mafie, Gratteri: Vengono a Bologna con valigie piene di soldi poi la stoccata a Nordio.

Nicola Gratteri a Perugia: "La mafia ora si integra. L’Umbria non è immune" - Il procuratore ospite di “Agende Rosse“ in una sala dei Notari gremita La sindaca Ferdinandi: "Oggi la criminalità organizzata compra". Scrive lanazione.it

Speciale servizio video : Perugia si confronta con la verità delle mafie nell’ incontro con Nicola Gratteri per un nuovo impegno civico [video] - Il procuratore, tra riflessioni sul potere delle organizzazioni criminali e la lotta alla corruzione, sprona la città a riscoprire la responsabilità civica e la cultura della legalità (Perugia) Nella ... Riporta informazione.it