Nico Rosberg critica Lando Norris e tira in ballo Hamilton | A Lewis non sarebbe successo

Lando Norris si è piazzato al secondo posto del Gran Premio del Belgio. A Spa il britannico ha sbagliato ancora. Norris si è piazzato secondo dietro Piastri ed è stato criticato da Nico Rosberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: norris - nico - rosberg - lando

Prima della gara Nico Rosberg ha intervistato Jos Verstappen su Sky UK, chiedendogli un parere sul licenziamento di Chris Horner. Le sue parole: “Non ho nulla da dire”. Infine, lo stesso Rosberg incalza chiedendogli se si sente più tranquillo dopo il licenzia Vai su Facebook

Nico Rosberg critica Lando Norris e tira in ballo Hamilton: A Lewis non sarebbe successo; F1 | Rosberg punge Norris: “Hamilton non avrebbe sbagliato così nella lotta al titolo”; Rosberg rivela il motivo per cui ha offerto aiuto a Norris dopo l'ultimo incidente.

Nico Rosberg critica Lando Norris e tira in ballo Hamilton: “A Lewis non sarebbe successo” - poi nel finale di gara Lando ha cercato la grande rimonta, ha ridotto il gap ma poi ha sbagliato, ancora, un paio di volte ed ha vanificato tutto. Riporta fanpage.it

F1 Spa, Hamilton si scaglia contro la Direzione Gara. Rosberg punge Norris: "Lewis non avrebbe commesso quegli errori" - Nico Rosberg tira invece in ballo il pilota Ferrari per punzecchiare Lando Norris ... Si legge su sport.virgilio.it