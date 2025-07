Netflix non rinnova il contratto multimilionario con Harry & Meghan

Netflix non ha rinnovato il contratto da cento milioni di dollari siglato ormai cinque anni fa con il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, e la cosa ha suscitato un certo scalpore. Ma, a ben vedere, per quale motivo la piattaforma avrebbe dovuto ancora investire sulla coppia (non proprio) reale? Il grande interesse nato attorno ai due e ai loro pessimi rapporti con i Windsor ha portato alla realizzazione dell’attesissima serie che si chiama proprio come loro, Harry & Meghan. Una serie che poco o nulla ha aggiunto a quanto giĂ emerso precedentemente nell’ intervista rilasciata ad Oprah Winfrey e trasmessa in Italia da TV8 nel 2021. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Netflix non rinnova il contratto multimilionario con Harry & Meghan

