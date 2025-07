Netflix non rinnova il contratto con il principe Harry e Meghan Markle

Netflix avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il principe Harry e la moglie Meghan Markle alla scadenza del prossimo settembre. Dopo le mille voci su possibili tensioni reciproche sarebbe alle porte il divorzio tra Netflix e i Sussex: il colosso dello streaming avrebbe deciso di non rinnovare il contratto da cento milioni di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Netflix non rinnova il contratto con il principe Harry e Meghan Markle

