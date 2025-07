Netanyahu ' non c' è fame a Gaza'

"Non c'è alcuna politica della fame a Gaza, e non c'è fame a Gaza": lo ha detto sabato sera a Gerusalemme il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo ad una conferenza cristiana ospitata dalla consigliera di Trump e pastore evangelico Paula White: lo riporta il Times od Israel. Israele "ha consentito gli aiuti umanitari per tutta la durata della guerra. Altrimenti non ci sarebbero abitanti di Gaza", ha aggiunto Netanyahu, accusando Hamas di intercettare i rifornimenti e poi "accusare Israele di non fornirli". Israele ha "consentito l'ingresso nella Striscia della quantitĂ (di aiuti, ndr) richiesta dal diritto internazionale", ha sottolineato il primo ministro, stimando che circa 1,9 milioni di tonnellate di aiuti umanitari sono state consegnate nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu, 'non c'è fame a Gaza'

