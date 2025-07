Netanyahu | Non c’è fame a Gaza Trump lo contraddice | Ho visto bambini molto affamati E annuncia | Organizzeremo centri di distribuzione alimentare

La loro alleanza è solida, non invieranno i loro ministri degli Esteri alla conferenza dell’Onu sulla soluzione dei due Stati in programma nelle prossime ore a New York, ma sul tema della malnutrizione che affligge la popolazione della Striscia di Gaza non si trovano d’accordo. “Non c’è alcuna politica della fame a Gaza, e non c’è fame a Gaza”, ha detto sabato sera a Gerusalemme il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo ad una conferenza cristiana ospitata di Paula White, consigliera di Donald Trump e pastore evangelico. Israele “ha consentito gli aiuti umanitari per tutta la durata della guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “Non c’è fame a Gaza”. Trump lo contraddice: “Ho visto bambini molto affamati”. E annuncia: “Organizzeremo centri di distribuzione alimentare”

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

Il no di Meloni al riconoscimento da parte dell’Italia, più che dalla real politik, sembra dettato dalla miopia politica, oltre che alla sudditanza ideologica verso gli USA di Trump. Riconoscere lo Stato di Palestina da parte degli Stati europei e della stessa Ue sare Vai su X

