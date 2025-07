Netanyahu nega l’evidenza | Non c’è la fame a Gaza e Trump risponde

“Non c’è alcuna politica della fame a Gaza, e non c’è fame a Gaza”: queste sono le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che, senza mostrare alcun segno di imbarazzo, ma anzi manifestando ritrovata sicurezza, ha negato quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza. Fame a Gaza: la versione di Netanyahu Le sue parole . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Netanyahu nega l’evidenza: “Non c’è la fame a Gaza” e Trump risponde

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

Netanyahu nega carestia a Gaza: “Non c’è fame nella Striscia, non ci sarebbero abitanti se no”, ma 14 morti in 24h, 147 da inizio guerra http://dlvr.it/TM8fjd Vai su X

Pedro Sanchez ha appena annunciato qualcosa di straordinario, perché straordinaria è l’emergenza umanitaria a Gaza. Il premier spagnolo invierà, tramite aerei e paracadute, migliaia di chili di alimenti sulla striscia di Gaza per placare la fame di centinaia di Vai su Facebook

Netanyahu: “Non c’è fame a Gaza”. Trump lo contraddice: “Ho visto bambini molto…; Tornano i lanci di cibo sulla Striscia di Gaza, ma Israele nega: “Non c’è carestia”; Netanyahu respinge le accuse di carestia: A Gaza non c'è fame. Ma i bambini continuano a morire senza latte.

Gaza, il premier israeliano Netanyahu insiste e nega che ci sia la fame: “Una sfacciata menzogna” - Il premier israeliano difende la gestione degli aiuti umanitari: "Abbiamo consentito i rifornimenti per tutta la guerra" ... Scrive ilfattoquotidiano.it

“Non c’è fame a Gaza”: Netanyahu nega l’emergenza mentre il mondo chiede una tregua - Le accuse a Israele e il mondo che si divide sul riconoscimento della Palestina. Segnala msn.com