Netanyahu nega carestia a Gaza | Non c’è fame nella Striscia non ci sarebbero abitanti se no ma 14 morti per denutrizione in 24h 147 da inizio guerra

Intanto continua il genocidio a Gaza: altri 13 palestinesi sono stati uccisi e oltre 30 feriti a causa dei bombardamenti israeliani di oggi su diverse aree della Striscia di Gaza Il premier israeliano Benjamin Netanyahu fa il negazionista edesclude categoricamente l'esistenza della carestia

Netanyahu nega carestia a Gaza: “Non c’è fame nella Striscia, non ci sarebbero abitanti se no”, ma 14 morti in 24h, 147 da inizio guerra - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu fa il negazionista edesclude categoricamente l’esistenza della carestia nella Striscia: “Non c’è fame a Gaza, altrimenti non ci sarebbero gli abitanti”. Lo riporta informazione.it

Netanyahu: 'Non c'è fame a Gaza' - "Non c'è alcuna politica della fame a Gaza, e non c'è fame a Gaza": lo ha detto sabato sera a Gerusalemme il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo ad una conferenza ... ansa.it scrive