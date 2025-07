Netanyahu | Israele non persegue alcuna politica della fame a Gaza

Gerusalemme, 28 lug. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intervenendo alla "Christian Conference" a Gerusalemme, ha dichiarato che Israele non ha una "politica della fame. "Non esiste una politica di fame a Gaza, non c'è fame a Gaza. Permettiamo agli aiuti umanitari di entrare a Gaza per tutta la durata della guerra" ha detto. Secondo il premier israeliano "è Hamas che ruba gli aiuti umanitari e accusa Israele di non fornirli". Netanyahu ha affermato che alcune organizzazioni internazionali avrebbero dichiarato di non poter distribuire gli aiuti a causa dei combattimenti, ma Israele ha comunicato loro che questo non sarebbe un problema nelle zone sicure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu: Israele non persegue alcuna politica della fame a Gaza

In questa notizia si parla di: gaza - fame - netanyahu - israele

