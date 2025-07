Nerviano Medical Science | Anche la produzione è a rischio

NERVIANO (Milano) Alla Nerviano Medical Science il futuro è un quadro a tinte fosche non solo per il settore ricerca: anche la produzione di farmaci è a tutti gli effetti un settore a rischio di cessione. A chiedere di allargare la mobilitazione che, all’indomani dell’intenzione manifestata dai vertici di Nms di tagliare il settore ricerca, ha portato la questione sui tavoli della Regione e del Governo, sono le rappresentanze sindacali di Nerpharma, il polo produttivo di Nms a Nerviano. "È giusto e doveroso tutelare il comparto ricerca – spiega Bruno Pepi, della Rsa Allca-Cub Nerpharma, polo produttivo che conta circa 150 dipendenti – ma come Rsa di Nerpharma, realtà produttiva Gmp del gruppo Nms, sentiamo il dovere di denunciare il grave rischio che sta correndo anche la produzione di farmaci oncologici e immunosoppressivi, come il Mavenclad distribuito da Merck. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano Medical Science: "Anche la produzione è a rischio"

In questa notizia si parla di: nerviano - medical - science - produzione

Doccia fredda al Nerviano Medical Sciences: il fondo cinese vuole licenziare cento ricercatori - Nerviano (Milano), 18 luglio 2025 – Cessare le attività di ricerca del gruppo e, di conseguenza, procedere con il licenziamento di un centinaio di dipendenti di Nerviano Medical Sciences, un polo d’eccellenza per la ricerca farmaceutica: nella sede di Assolombarda a Milano, è questa la comunicazione che martedì 15 luglio l’azionista di maggioranza, il Fondo di Hong Kong Pag, attraverso la direzione di Nms, ha dato cogliendo di sorpresa le organizzazioni sindacali.

Nerviano Medical Science: Anche la produzione è a rischio; Chiesi investe 430 milioni per trasformare il polo di Nerviano in un centro di eccellenza farmaceutica; Chiesi acquista il sito produttivo di Nerviano (MI) per 430 milioni | Federazione delle.

Nerviano Medical Science: "Anche la produzione è a rischio" - Dopo le prese di posizione contro i tagli annunciati dal gruppo Nms nel settore della ricerca i sindacati chiedono alla Regione di intervenire nel polo farmacologico che conta altri 150 lavoratori. Si legge su ilgiorno.it

Doccia fredda al Nerviano Medical Sciences: il fondo cinese vuole licenziare cento ricercatori - Dipendenti e sindacati hanno organizzato un presidio questa mattina davanti all’ingresso del polo farmaceutico ... Segnala msn.com